Праздники все ближе. Новогоднюю иллюминацию в Подмосковье включат 1 декабря

Московская область активно готовится к встрече Нового года. И совсем скоро жителей региона порадуют праздничной иллюминацией. Ее включат 1 декабря.

Жители региона уже вовсю готовятся к празднику. Подмосковье активно им помогает. Так, в парках и скверах устанавливают арт-объекты, украшают территорию.

«Я уверен, что 1 декабря мы порадуем жителей красивой иллюминацией. Мы работаем над этим, и главы очень стараются, чтобы каждый город радовал глаз, был не только светлым, но и безопасным. Правоохранительная система сегодня у нас тоже мобилизована. Мы понимаем, как важна безопасность», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Не забывают в регионе и о самом главном — о новогодних елках. Одну из них, кстати, зажгли в эфире телеканала. Находится она в Домодедове. Муниципалитет активно готовится к встрече 2020 года: устанавливают качели, площадки для детей, общественные пространства.

«Наш парк к новогоднему сезону полностью готов, не хватает только снега. В этом году мы традиционно всем городским округом встречаем Новый год вместе, уже на новой площади, где прошла очень большая реконструкция. Устанавливаем там большие качели, кафе, общественные пространства. Детские площадки будут деревянным. Будем смотреть обращение президента и праздничный салют», — отметил глава муниципалитета Александр Двойных.

Для жителей Домодедова зальют 20 катков, установят 30 новогодних елок и подготовят большую праздничную программу.

Источник фото: телеканал «360»

«С этого года у нас появляется детская новогодняя площадь рядом с каруселью и площадкой. Там будут горки, фотозона, в общем пространство именно для детей», — добавил Александр Двойных.

Всего в Подмосковье в этом году установят две тысячи елей. Появятся они в парках, скверах, площадях. Немало будет и украшений.

«Будет около 2,5 тысячи световых конструкций — это фонтаны, фигуры, шары. Около 13 тысяч оформленных световых опор, пять тысяч флаговых конструкций, 250 километров гирлянд», — уточнил Александр Менчук, первый замруководителя ГУИП МО.

А 7 декабря в регионе дадут старт второму сезону проекта «Зима в Подмосковье». В честь этого в Дмитрове пройдет праздник «Спорт! Снег! Смех!».