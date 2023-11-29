Подмосковье 29 ноября 2023, 16:10 Илья Авербух представит ледовое шоу «Чемпионы» на Театральном катке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр Илья Авербух представит гала-шоу «Чемпионы» в Химках. Ледовый спектакль покажут на Театральном катке 3 декабря в 20:00.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Постановка со спецэффектами, яркими костюмами и профессиональным фигурным катанием порадует как самых маленьких, так и взрослых зрителей. Вход на мероприятие — свободный.

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«В рамках проекта губернатора „Зима в Подмосковье“ готовим для химчан праздничную программу. В этом году в округе проведем свыше 350 тематических мероприятий — концертов, фестивалей, новогодних спектаклей, ярмарок и мастер-классов для детей и взрослых. Первое масштабное событие пройдет на Театральном катке уже в это воскресенье. Приглашаем всех жителей и гостей округа на яркое ледовое шоу с участием лучших фигуристов страны», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Театральный каток — это центральная ледовая площадка городского округа Химки. Новый сезон стартовал 25 ноября. Жители и гости городского округа увидели выступления юных фигуристов и шоу на льду «Щелкунчик», а также акробатические выступления серебряных призеров Олимпийских игр, чемпионов мира, двукратных чемпионов Европы и России Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Вечерние диджей-сеты будут проходить на катке каждую пятницу и субботу, а также во время новогодних каникул. Кроме того, жителям представят шоу на льду «Двенадцать месяцев», интерактивную новогоднюю программу «Эх, зимушка-зима!» и другие праздничные мероприятия. Ознакомиться с афишей и забронировать место на сеанс катания можно на официальном сайте катка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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