Подмосковье 23 декабря 2022, 11:18 Илья Авербух представил шоу «Ледниковый период» в Ленинском округе

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Илья Авербух показал в Ленинском округе свое шоу «Ледниковый период». Знаменитые фигуристы и звезды выступили на катке в деревне Мисайлово.

Перед жителями выступали как профессиональные фигуристы, так и знаменитости: Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алла Михеева и Максим Ставиский, Регина Тодоренко, Александр Энберт и сам Илья Авербух с супругой Елизаветой Арзамасовой.

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«Какая же здесь прекрасная атмосфера, какие благодарные люди. Спасибо вам огромное от всего сердца, пускай так все и остается и будет все только лучше. Ленинский — мы вас любим!» — сказала участница ледового шоу Регина Тодоренко.

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Фигуристы кружились на ледяной сцене в одних платьях и майках. Зрелищным представлением Илья Авербух отметил в тот вечер свой день рождения.

«Потрясающий день. Это не первое наше выступление в рамках программы „Зима в Подмосковье“. Сегодня так совпало, что у меня день рождения, но это никак не повлияло. Я <…> счастлив, что такое количество людей сегодня здесь, такая добрая атмосфера, <…> очень много детей», — рассказал фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Мероприятие поддержали Министерство культуры Московской области, Первый канал, администрация Ленинского городского округа и группа компаний «Самолет». Все ради того, чтобы подарить жителям новогоднюю сказку.

«Конечно же, [это помогает] популяризировать фигурное катание и объединить всех нас в это непростое время, показать замечательные, волшебные, хорошие вещи. Большое количество детей здесь. Может быть, кто-то увлечется фигурным катанием, кто-то — танцами на льду и мы вырастим еще не одну плеяду олимпийских чемпионов», — рассказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Муниципальные катки с искусственным льдом в этом году появились в двух крупных микрорайонах округа — в Дрожжине и Мисайлове.

«Важно, что катки эти останутся здесь на месте. Фактически до апреля будут радовать больших и маленьких любителей [катания на коньках]», — отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

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