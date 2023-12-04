Подмосковье 04 декабря 2023, 13:09 Илья Авербух представил ледовое шоу «Чемпионы» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ледовое шоу «Чемпионы» прошло на Театральном катке в Химках. Спектакль на льду поставил заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр Илья Авербух.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Перед зрителями выступили именитые фигуристы: Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Евгения Медведева, Артем Федорченко, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин. Зрителей впечатлили эффектными костюмами, профессиональным фигурным катанием и огненным шоу.

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«Главная ледовая площадка Химок — Театральный каток — собрала сотни химчан на первое масштабное шоу в этом году. По традиции каждый сезон в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ для жителей и гостей округа выступают главные звезды фигурного катания», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

С началом зимы гостей катка поздравил фигурист Алексей Ягудин.

«Сегодня на ледовой площадке городского округа Химки состоится поистине волшебное событие для всех нас — ледовое гала-шоу с участием звезд российского фигурного катания. Ледовые представления на катках Московской области реализуют третий год подряд, и все это благодаря команде губернатора, вместе с которой мы открываем „Зиму в Подмосковье“», — обратился к гостям праздника Ягудин.

Напомним, этой зимой в Химках проведут свыше 350 фестивалей, мастер-классов и концертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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