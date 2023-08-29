Подмосковье 29 августа 2023, 16:25 Ильинскую школу в Домодедове откроют после ремонта в сентябре Минстрой МО

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Капитальный ремонт двух корпусов Ильинской школы имени Сидорова завершается в Домодедове. Открыть обновленную школу планирует 1 сентября.

Как рассказали в Минстрой Подмосковья, сейчас рабочие налаживают работу коммуникаций, а также собирают и останавливают мебели.

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Школа была построена в 1981 году. Е площадь превышает 1,8 тысячи квадратных метров. Там обновили кровлю, фасады, входные группы, заменили коммуникации, окна и двери, а также провели благоустройство территории и отремонтировали помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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