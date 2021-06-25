Иконостас в храме при МГОУ восстановили с нуля по черно-белой фотографии

Художник из Московского государственного областного университета восстановил уникальный иконостас храма Живоначальной Троицы на территории вуза. Как прежде выглядела алтарная часть — неизвестно. Остался только черно-белый снимок.

Источник фото: телеканал «360»

Виктор Комаров — художник с большим опытом. Расписывал стены церквей в разных городах страны и принимал участие в восстановлении храма Христа Спасителя.

Над иконостасом храма при МГОУ трудился полгода, написав восемь икон. Среди них образы Елизаветы Федоровны, царя Давида и Сергия Радонежского.

Первая икона далась достаточно небыстро — недели за три. Но потом, по мере наработки технологический процесс убыстрился. И уже выходило недели по две на икону Виктор Комаров.

Важность работы отметил и настоятель Храма Живоначальной Троицы при МГОУ отец Федор.

«К сожалению, была лишь единственная фотография — не все иконы от иконостаса там видны. Поэтому то, что было видно, то, о чем можно было догадаться, то и удалось восстановить», — объяснил он.

В этом году университету исполнилось 90 лет. За это время вуз неоднократно показал, что отечественная школа реставрации — это знак качества.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы пришли к такому событию с большими достижениями. И нам есть чем гордиться. У нас один из старейших факультетов, где сегодня трудятся замечательные художники, где работают творчески одаренные люди», — отметила ректор МГОУ Елена Певцова.

История факультета изобразительного искусства продолжится. В планах — масштабные проекты. В вузе постоянно проводят выставки и мастер-классы, так что прикоснуться к искусству может любой желающий.