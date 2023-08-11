Подмосковье 11 августа 2023, 17:19 Июльских лесных пожаров в Подмосковье случилось в 6 раз меньше по сравнению с прошлым годом Комитет лесного хозяйства Московской области

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В июле в Московской области зафиксировали всего шесть пожаров на территории лесного фонда. По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, за аналогичный период 2022 года спасатели ликвидировали 37 возгораний.

«Дело не только в погоде, которая в прошлом году была гораздо более жаркая и сухая. Также совершенствуются методы выявления возгораний и тушения пожаров, активнее помогают в этом неравнодушные граждане Подмосковья», — отметил Филимонов.

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Тушением пожаров в природных зонах Московской области занимаются 27 лесопожарных станций. При необходимости к работам привлекают силы МЧС.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в единую службу экстренных вызовов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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