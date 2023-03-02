02 марта 2023, 12:48
Тандем чемпионата России по баскетболу пройдет в Химках 3 и 4 марта
Третий тандем чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдет в Химках 3 и 4 марта. В нем сыграют 12 мужских и шесть женских команд. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.
Регион представят три коллектива Центра спортивной подготовки № 5. Это мужские команды Khimki Power и «Союз», а также женская «Находка».
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Мужчины будут соревноваться в разделе «Мастер», а дамы — в играх третьего и четвертого этапов чемпионата.
Подробнее о матчах можно узнать на сайте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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