Подмосковье 02 марта 2023, 12:48 Тандем чемпионата России по баскетболу пройдет в Химках 3 и 4 марта

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Третий тандем чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдет в Химках 3 и 4 марта. В нем сыграют 12 мужских и шесть женских команд. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Регион представят три коллектива Центра спортивной подготовки № 5. Это мужские команды Khimki Power и «Союз», а также женская «Находка».

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Мужчины будут соревноваться в разделе «Мастер», а дамы — в играх третьего и четвертого этапов чемпионата.

Подробнее о матчах можно узнать на сайте.

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