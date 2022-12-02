Подмосковье 02 декабря 2022, 15:26 ИИ выявил более 5 тысяч нарушений содержания территорий в Подмосковье в ноябре

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Нейросетевые камеры с искусственным интеллектом продолжают помогать ГУСТ фиксировать нарушения в содержании территорий. Больше всего замечаний было сделано по очистке внутридворовых проездов от снега. Подобные недочеты были выявлены 1570 раз.

«Из круглогодичных нарушений нейросеть выделяет граффити — 1177 недостатков. Также умные автомобили обнаружили 119 фонарей, которые требуют ремонта или замены ламп. Наличие неубранного мусора на тротуарах и обочинах было обнаружено в 482 точках», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Полученные с камер данные передаются в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ, после чего ответственные коммунальные предприятия получают информацию и устраняют неполадки.

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Нейросетевые камеры будут работать в тестовом режиме до конца текущего года. С 2023 года ИИ сможет направлять штрафы ответственным организациям за некачественную работу. ​

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