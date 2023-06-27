27 июня 2023, 02:30
ИИ выявил более 12 тысяч нарушений в содержании территорий в Подмосковье с начала июня
Шесть мобильных комплексов с искусственным интеллектом продолжили патрулировать муниципалитеты Московской области. Нейросеть выявила 12 097 нарушений, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
«Только за прошлую неделю удалось „обкатать“ 26 городских округов и выявить более 3,7 тысячи недочетов. Большая их часть попала в объективы умных камер в Люберцах — 430, в Подольске — 417 и в Кашире — 416», — рассказала Аипова.
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Помимо стертой дорожной разметки и повреждений асфальта во дворах основными замечаниями в июне стали грязные опоры освещения. Таких нарушений ИИ насчитал 836 случаев. Машины выявили 583 переполненных контейнера.
Коммунальщикам предстоит устранить 459 надписей на фасадах домов и привести в порядок бортовой камень в 384 местах.
Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о главных темах обращений местных жителей. Заявители жаловались на украденный дорожный знак, незаделанную яму из-за бюрократических проволочек и некорректное голосование на портале «Добродел».
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