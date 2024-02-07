Эксклюзив 07 февраля 2024, 23:05 ИИ поможет обнаруживать очаги возгораний в лесах Подмосковья Лесхоз Подмосковья внедрил ИИ в систему мониторинга для выявления очагов пожаров

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Действующая в Подмосковье система мониторинга лесных пожаров включает четыре уровня, которые ежегодно проходят модернизацию. О внедрении в эту систему искусственного интеллекта в интервью «360» рассказал первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Он отметил, что львиная доля лесных пожаров возникает по вине человека — неосторожное обращение с огнем, пал травы, брошенные окурки.

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В Московской области существует и постоянно развивается четырехуровневая система мониторинга — наземное патрулирование, авиаразведка, видео- и космомониторинг.

Агулов рассказал, что в 2024 году видеомониторинг в Подмосковье будут вести 127 видеокомплексов, установленных на вышках сотовых операторов. Они покрывают 100% леса, подчеркнул специалист. В их работу внедрили ИИ, который будет распознавать характер очагов возгорания.

«К примеру, может идти пар из котельной, и камера должна идентифицировать, что это не дым из леса. <…> Это упрощает жизнь инспектору и диспетчеру», — пояснил Агулов.

Эксперт отметил, что раньше диспетчер «на глаз» определял характер задымления, теперь искусственный интеллект сделает этот процесс быстрее и легче.

«С помощью данных, которые мы получаем от камер с ИИ, мы можем построить оптимальный путь, „короткое плечо“ доставки к точке», — добавил Агулов.

Кроме этого, искусственный интеллект позволяет видеть расположение всех сил и средств пожаротушения, а также определяет, задействованы они или свободны.