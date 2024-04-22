Подмосковье 22 апреля 2024, 18:57 Игры в «Мафию» будут проводить в Лобне регулярно

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Анна Кротова приняла участие в игре «Мафия» во время визита в микрорайон Луговая. Глава Лобни отметила, что такой досуг будут проводить регулярно.

За интересное времяпрепровождение Кротова поблагодарила ведущую Татьяну Коршунову и директора Дома культуры «Луговая» Алексея Лопасова.

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«По выходным с коллегами мы посещаем наши культурные и спортивные учреждения, игровые зоны. Смотрим, как эффективно организовать досуг, чтобы лобненцам в городе жилось интересно. Только будучи в роли зрителя или непосредственного участника, можно понять, что необходимо усовершенствовать», — сказала глава Лобни Анна Кротова.

Ранее Анна Кротова также посетила различные культурные и спортивные объекты, включая городские театры и крытый каток во Дворце спорта, где оценила качество льда.

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