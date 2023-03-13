Подмосковье 13 марта 2023, 15:17 Игры проекта «Хоккейное долголетие» прошли в Воскресенске

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Матчи местного проекта «Хоккейное долголетие» партии «Единая Россия» прошли в Воскресенске. Любители хоккея играли на дворовых площадках округа и арене ледового дворца «Химик».

Юные воскресенцы и старожилы до сих пор гордятся спортивными победами легендарной советской хоккейной команды «Химик». Продолжая спортивные традиции округа, любители этой азартной игры вышли на лед в рамках местного проекта «Хоккейное долголетие».

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«В конце 80-х годов XX века воскресенский „Химик“ победно гремел на весь Советский Союз. Велик был соблазн и самому попробовать свои силы на льду. В итоге я поддался спортивному порыву и вышел играть, тогда было немало любительских команд. Свое неумение хорошо кататься на коньках компенсировал вратарской позицией. Роль голкипера в команде ответственная, а владеть ловушкой и блином учился по ходу игр. Однако жизнь пишет свой сценарий, после года тренировок и поединков хоккейная амуниция переехала в гараж», — поделился житель Воскресенска Николай Егоров.

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Благодаря проекту «Хоккейное долголетие» Николай и его товарищи снова вернулись на лед.

«Это спорт, который благотворно влияет на человека. Занятия хоккеем повышают выносливость, развивают ловкость, улучшают моторику и координацию движений. Мы рады, что столько людей поддерживают наш партийный проект и регулярно принимают участие во всех мероприятиях „Хоккейного долголетия“», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

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