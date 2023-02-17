Подмосковье 17 февраля 2023, 11:22 Игры, квесты и спектакли проведут в музеях Подмосковья в Масленицу

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Масленицу отметят в Подмосковье с 20 по 26 февраля. К праздничной неделе музеи региона подготовят развлекательные программы с квестами, спектаклями и играми для гостей. Об этом рассказали в Минблагоустройства области.

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Интересные мероприятия проведут во всех округах Подмосковья.

Музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово»

Музей представит интерактивную программу «От нитки до свитки» 25 февраля. Ее посвятят народной одежде. Также гостей познакомят со старинными настольными играми «Бирюльки», «Блошки», «Куча-мала» и другими.

В этот день в «Мелихово» пройдут концерты классической музыки, а главном доме писателя посетителям расскажут о жизни его семьи. Кроме того, гости усадьбы смогут узнать о масленичных традициях и секретах приготовления блинов.

Также на территории будет работать ярмарка и фотосалон.

Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева

Здесь Масленицу будут отмечать с 23 по 26 февраля. Гостей ждет программа с костюмированной экскурсией по кухне и фольклорный спектакль «Как Иванушка на ярмарку ходил». Его дополнят хороводами и играми.

Также на территории усадьбы будет работать ярмарка, пройдут исторические реконструкции и квесты, гости смогут выпить чай и поесть блинов, покататься в упряжке хаски. Кульминацией мероприятия станет сожжение чучела Масленицы и общий хоровод.

Музей-заповедник «Зарайский кремль»

Праздник пройдет 25 февраля в усадьбе «Даровое». Там выступят музыкальные коллективы, а гости смогут погрузиться в атмосферу народного быта с песнями и хороводами. Для них проведут мастер-классы по изготовлению масок и кукол, росписи посуды и приготовлению блинов.

Развлекательные программы также предложат музей-заповедник в Звенигороде, мемориальный музей Чайковского, музей-заповедник А, С. Пушкина в усадьбе Захарово, музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе Шахматово, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник и Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34». В них пройдут экскурсии и выставки, игровые программы, мастер-классы и ярмарки.

Узнать подробнее о мероприятиях можно на портале welcome.mosreg.ru.

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