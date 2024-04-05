Подмосковье 05 апреля 2024, 16:25 Игры юношеской футбольной лиги начнутся 6 апреля в Подольске Источник фото: Мария Андрюхина

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Игры юношеской футбольной лиги стартуют в Подольске 6 апреля. На полях сразятся почти 600 спортсменов из разных возрастных групп.

Футболисты из трех команд «Витязь» сыграют с курским «Авангардом».

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По словам директора подольской футбольной школы «Витязь» Валерия Волкова, торжественное открытие начнется в 12:30 на поле спортивного комплекса «Труд».

«Перед началом соревнований на церемонии открытия состоятся первые награждения за игры 2024 года. В зимнем первенстве Москвы команда „Витязь“ 2007 года заняла первое место, команда 2008 года — второе место, а команда 2008 года „Витязь-2“ взяла „бронзу“», — рассказал Валерий Волков.

Первенство Московской области пройдет в середине апреля. Там будут участвовать три отделения футбольной школы, в каждом из которых — по восемь команд спортсменов разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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