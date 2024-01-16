Подмосковье 16 января 2024, 16:42 Игры для детей и занятие по скандинавской ходьбе пройдут в парке «Река времени» в выходные Пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Развлекательная программа пройдет в парке «Река времени» в Лобне в предстоящие выходные. Для гостей и жителей округа проведут различные спортивные активности.

В пятницу запланировано занятие по скандинавской ходьбе и экологическая лекция. Утро 20 января начнется с зарядки и продолжится физкультурным мероприятием «5 верст». Помимо спортивных активностей, в воскресенье запланированы викторина, игры и забавы для детей.

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Парк «Река времени» благоустроен в Лобне в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь установлены игровые комплексы из экологичных материалов, спортивные тренажеры для занятий воркаутом, а также площадка для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Парк оснащен современными системами освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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