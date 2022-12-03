Подмосковье 03 декабря 2022, 13:46 Игрушки с вековой историей представили в детской библиотеке Каширы

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В детской библиотеке Каширы можно познакомиться с совершенно разными игрушками, у каждой из которых своя история. Самый древний и единственный экспонат, который запрещено трогать в музее — кукла-младенец 1893 года.

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Среди экспонатов можно найти героев «Морозко», «Аленького цветочка», «Снежной королевы» и даже «Гарри Поттера». Всего в библиотеке, а по совместительству музее, насчитывается более 700 кукол.

У посетителей музея есть возможность познакомиться с коллекцией медведей всех времен, фарфоровыми игрушками и обрядовыми куклами. В коллекции также сохранились экспонаты, перешедшие из Московского областного театра кукол.

«У нас есть мишка, который прошел войну. Мишке более 80 лет, и он сделан из опилок и из плюша», — сказала заведующая городской детской библиотекой — филиалом «Музей кукол» Ирина Селеменева.

Выставку посещают не только дети. Музей находится в «Путеводителе Подмосковья», так что на удивительные экспонаты приезжают посмотреть люди из разных уголков страны.

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