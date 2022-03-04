Игрушки и канцтовары для детей с Донбасса собрали в Одинцове

В сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса участвует весь Одинцовский округ. Для тех, кто был вынужден покинуть свои дома, собирают вещи, детское питание и медикаменты.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам передают дети свои игрушки и просят, чтобы передали детям, девочка из Апрелевки передала мишек и единорожков, мама ее привезла, просила, чтобы адресно передали детям», — сказала начальник отдела по работе с молодежью Екатерина Скорикова.

Информация о сборе гумпомощи быстро разлетелась по соцсетям округа. Кто-то приносит один пакет, кто-то — несколько коробок. Каждый помогает, чем может. Среди собранных вещей — подгузники, настольные игры, салфетки, зубные щетки, обувь для малышей и канцтовары для школьников. Все коробки проверяют волонтеры — чтобы случайно не попали просроченные продукты или испорченные вещи.

Источник фото: телеканал «360»

Пункт приема работает в будние дни с 10:00 до 18:00 по адресу: Можайское шоссе, 38. Полный список необходимых товаров можно найти на сайте «Волонтеров Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.