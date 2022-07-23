Игрушки для детей Донбасса собрали в Электростали

Фонд «Искры добра» вместе с неравнодушными жителями Электростали собрал для детей Донбасса особый гуманитарный груз — игрушки, самокаты, книги, детское питание и другие необходимые ребятам вещи. Их отвезут в загородный лагерь «Изумрудный», где живут вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик.

Руководитель фонда Алсу Булыгина отметила, что гуманитарную помощь для приехавших из Донбасса детей собирают отдельно.

«Собираем для детей <…> игрушки, одежду, какую-то канцелярию, книжки, краски — все, чтобы дети могли хоть чем-то себя занять», — сказала она.

Фонд «Искры добра» существует в Электростали уже четыре года. Неравнодушные люди поддерживают многодетных, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а теперь и тех, кто прятался в подвалах и убегал от бомбежек из родного города.

В городском округе Электросталь работают два пункта сбора гуманитарной помощи. На призыв собрать вещи именно для детей откликнулись десятки жителей. С каждым днем в помещениях пунктов становилось все больше настольных игр, колясок для кукол, самокатов, книг, детского питания и памперсов.

Гуманитарный груз отправят в Шатуру, где в загородном лагере «Изумрудный» живут более ста беженцев из республик Донбасса. Машина с гуманитарной помощью сюда уже приезжала — тогда ребята и попросили у взрослых самокаты, машинки и кукол.

«Каждую машину сопровождают представители общественных организаций. Когда последний раз приезжали представители, их окружили дети, попросили: привезите, пожалуйста, игрушки. Что было — уже сломалось, новых нет. Дали клич, и в течение чуть больше двух недель игрушки были собраны», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Электросталь Виталий Шапарный.

Кроме гуманитарной помощи, в лагерь из Электростали приедут еще и артисты. Концерт для жителей Донбасса устроят в начале августа. Лучшие творческие коллективы выступят на сцене лагеря.