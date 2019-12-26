    26 декабря 2019, 13:53

    Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства

    Анастасия Максимовских, Оксана Егоркина

    Известный мастер по пэчворку из Дубны Петр Зырянов рассказал, как сделать подарок на Новый год своими руками.
    Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Петр Зырянов — яркое явление в российском пэчворке. Он — в тройке лучших мастеров по лоскутному шитью. Визитной карточкой Петра являются сумки.

    Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Маленькие, большие, текстильные и кожаные. Нет ни одной похожей. А все потому, что дизайнер постоянно экспериментирует — даже на застежках и внутренних карманах.

    Шьет Петр с детства. Иголка с ниткой всегда оказывались на первом месте, в итоге увлечение стало делом жизни. Его никогда не смущало, что рукоделие — вроде бы женское дело.

    Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Шью работы и стараюсь, чтобы все было идеальным. Чтобы было аккуратно, ровненько, чтобы все было на своих местах. И к этому я отношусь серьезно, поэтому сумки могут шиться очень долго, стежочек к стежочку», — говорит мастер по пэчворку Петр Зырянов.

    Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Петр не только сам шьет сумки, но и уже обучает этому других. Его книги стали азбукой пэчворка. Сейчас он как раз готовит к изданию следующее издание. Для хэндмейд-мастеров мужчина пишет буквально пошаговую инструкцию. Для этого каждый этап работы фотографирует в специальном боксе с подсветкой.

    Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Петр не боится делиться лайфхаками и секретами. Смело готовит выкройки для читательниц. Ну, а перед Новым годом Петр предлагает овладеть техникой пэчворка и самому сшить елочную игрушку.

    Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Уже весной у дубненского мастера по пэчворку выйдет новая книга-учебник.