Игрушка в технике пэчворк своими руками. Дизайнер из Дубны поделился секретами мастерства

Известный мастер по пэчворку из Дубны Петр Зырянов рассказал, как сделать подарок на Новый год своими руками.

Источник фото: телеканал «360»

Петр Зырянов — яркое явление в российском пэчворке. Он — в тройке лучших мастеров по лоскутному шитью. Визитной карточкой Петра являются сумки.

Источник фото: телеканал «360»

Маленькие, большие, текстильные и кожаные. Нет ни одной похожей. А все потому, что дизайнер постоянно экспериментирует — даже на застежках и внутренних карманах.

Шьет Петр с детства. Иголка с ниткой всегда оказывались на первом месте, в итоге увлечение стало делом жизни. Его никогда не смущало, что рукоделие — вроде бы женское дело.

Источник фото: телеканал «360»

«Шью работы и стараюсь, чтобы все было идеальным. Чтобы было аккуратно, ровненько, чтобы все было на своих местах. И к этому я отношусь серьезно, поэтому сумки могут шиться очень долго, стежочек к стежочку», — говорит мастер по пэчворку Петр Зырянов.

Источник фото: телеканал «360»

Петр не только сам шьет сумки, но и уже обучает этому других. Его книги стали азбукой пэчворка. Сейчас он как раз готовит к изданию следующее издание. Для хэндмейд-мастеров мужчина пишет буквально пошаговую инструкцию. Для этого каждый этап работы фотографирует в специальном боксе с подсветкой.

Источник фото: телеканал «360»

Петр не боится делиться лайфхаками и секретами. Смело готовит выкройки для читательниц. Ну, а перед Новым годом Петр предлагает овладеть техникой пэчворка и самому сшить елочную игрушку.

Источник фото: телеканал «360»

Уже весной у дубненского мастера по пэчворку выйдет новая книга-учебник.