Подмосковье 29 января 2023, 14:15 Игру «Легенд хоккея» и любителей в Солнечногорске посмотрели более 2,5 тысячи человек

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Очередной матч сборной «Легенды хоккея» с любителями завершился в Солнечногорске. На матч пришли более 2,5 тысячи зрителей.

«Самое главное для нас, что легенд очень ждут по всей Московской области, а они рады каждую субботу выходить на лед, общаться с нашими жителями», — сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

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На лед традиционно вышли Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко и в качестве капитана Вячеслав Фетисов. Тренером звездной команды выступил семикратный чемпион мира Александр Якушев.

«Я уверен, что этот проект должен стать всероссийским. Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев сам вырос на таких же коробках во дворах в Сибири, он многодетный отец и понимает смысл таких мероприятий», — отметил Вячеслав Фетисов.

В составе «Легенд» играли блогеры Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), Константин Рякин (Евгенич), Артур Латыпов (Геннадич) и Роман Лапин. Комментировал происходившее на льду спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Для нас огромная честь играть вместе с легендами, на которых мы равнялись в детстве, про которых нам рассказывали родители», – заявил Ярослав Кузьмичев.

В начале мероприятия прошел мастер-класс, выступление фигуристов и воспитанников школы олимпийского резерва «Клин спортивный».

Во время матча вели счет звезды. За команду любителей впервые играл глава Солнечногорска Константин Михальков. В итоге встреча в рамках проекта «Выходи во двор» закончилась со счетом 7:4 в пользу «Легенд».

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