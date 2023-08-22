Подмосковье 22 августа 2023, 15:08 Игровые и спортивные площадки появились в сквере микрорайона Салтыковка в Балашихе Министерство благоустройства Московской области

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Обновленный сквер с площадками для детей и спортсменов открыли в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. 22 августа здесь провели праздник в честь Дня государственного флага России и растянули большой триколор.

«Этот сквер победил во всероссийском голосовании 2022 года за объекты благоустройства. За его обновление отдали свои голоса более 13 тысяч жителей Балашихи. Мы учли пожелания горожан», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Территория благоустройства является частью березовой рощи, которую сохранили при благоустройстве. В сквере появились новые дорожки, детская площадка и спортивный кластер для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и настольный теннис. Для приверженцев ЗОЖ сделали воркаут с тренажерами. Есть места и для тихого отдыха.

На случай проведения праздников в сквере сделали площадку с подиумом и сиденьями. Вокруг разместили скамейки и урны, установили современные светильники и камеры видеонаблюдения.

Преображение территории стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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