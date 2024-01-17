Подмосковье 17 января 2024, 23:13 Игровую программу «Зимние забавы» провели для детей в Егорьевске Виталий Сид

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Игровую программу для детей «Зимние забавы» провели в городском доме культуры «Лад» в Егорьевске. Она организована в рамках оздоровительных игр и воспитания подрастающего поколения. Из-за заморозков было принято решение о переносе мероприятия в зрительный зал клуба.

Руководитель клубных формирований городского дома культуры «Лад» Клим Демкин рассказал, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Они помогают приучить детей к подвижным играм и занятию спортом.

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«Сейчас такое время — все сидят в гаджетах и нужно как-то больше двигаться детям, больше с ними заниматься», — поделился Клим Демкин.

Виталий Сид

Для детей организовали подвижные игры, включая хоккей, перекидывание ватными снежками, лыжные эстафеты и другие.

«Мы посещаем тут все активности, которые есть для ребёнка: вокал, хореографию, театр. Дочь ходит на творчество, уроки английского и занятия по компьютерной грамотности „Айтишка“. Каждый день мы здесь проводим время», — рассказала Надежда Фетисова, мама Даши.

Она добавила, что ребенок очень доволен и не хочет уходить с занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований, которые проводят на территории региона для детей.

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