Подмосковье 09 января 2024, 10:32 Игровую программу с танцами и соревнованиями провели ко Дню двора в Мытищах Unsplash

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День двора отпраздновали в Мытищах. Для жителей Станционной улицы подготовили анимационную программу с танцами, спортивными состязаниями и подарками.

Гости праздника смогли попробовать свои силы в конкурсах по чтению стихов, танцах и спортивных играх. Все участники соревнований получили сладкие подарки.

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По словам местной жительницы, они с соседями всегда находятся в контакте. Вместе проводят праздники, организовывают чаепития и придумывают развлечения для детей.

С наступившим Новым годом жителей двора поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Аниматоры водили с детьми хороводы, а в конце сделали фото на память.

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