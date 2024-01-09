09 января 2024, 10:32
Игровую программу с танцами и соревнованиями провели ко Дню двора в Мытищах
День двора отпраздновали в Мытищах. Для жителей Станционной улицы подготовили анимационную программу с танцами, спортивными состязаниями и подарками.
Гости праздника смогли попробовать свои силы в конкурсах по чтению стихов, танцах и спортивных играх. Все участники соревнований получили сладкие подарки.
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По словам местной жительницы, они с соседями всегда находятся в контакте. Вместе проводят праздники, организовывают чаепития и придумывают развлечения для детей.
С наступившим Новым годом жителей двора поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Аниматоры водили с детьми хороводы, а в конце сделали фото на память.
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