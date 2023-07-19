Подмосковье 19 июля 2023, 15:35 Игровую программу ко Дню шахмат провели для воспитанников Центра помощи семье и детям в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Игровую программу для детей к Международному дню шахмат провели в библиотеке № 1 в Мытищах. Гостями праздника стали воспитанники Центра помощи семье и детям.

Программу «Белые начинают и выигрывают» приурочили ко Дню шахмат. Его празднуют 20 июля — в день основания Международной шахматной федерации. Организацию создали во время Олимпийских летних игр в Париже в 1924 году.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Гостям праздника рассказали об его истории и интересных фактах об игре, показали тематические книги и видеосюжеты. После этого ребята отгадывали загадки и участвовали в конкурсах на смекалку, выносливость и ловкость.

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