Подмосковье 10 февраля 2023, 09:19 Игровую программу для школьников показали в Щелкове ко Дню российской науки

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Развлекательная программа «Занимательная наука» прошла в ДК «Гребнево» в Щелкове. Праздник посетили учащиеся начальных классов школы № 26. Мероприятие посвятили Дню Российской науки.

Участники праздника на практике познакомились с научными опытами и экспериментами, в которых использовали воду, соду, перекись водорода, уксус, марганцовку и куриные яйца.

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«Мы покажем самые простые опыты с использованием уксуса, куриного яйца, соли, воды. Ничего сложного. Все это ребята смогут повторить дома самостоятельно», — поделилась культурный организатор ДК Анастасия Пыткова.

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