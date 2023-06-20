Подмосковье 20 июня 2023, 15:36 Игровую площадку построят около пешеходного бульвара в ЖК «Ярославский» в Мытищах

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Проект нового игрового пространства площадью более трех тысяч квадратных метров появится в жилом квартале «Ярославский» в Мытищах. Об этом сообщило министерство жилищной политики Московской области.

Компания «ПИК» построит его в рамках благоустройства. Это будет индивидуальный проект, в котором используют натуральные материалы. Игровое пространство зонируют по возрасту. При этом будет где поиграть и активно, и спокойно, и со звуком, и с песком, и с водой. Авторы проекта ушли от готовых игровых сценариев, что, по их мнению, будет способствовать оживлению игр, социализации и экспериментаторству.

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Игровая площадка расположится вплотную к новому пешеходному бульвару длиной более 400 метров. Она свяжет жилые дома, детский сад, паркинг и игровое пространство в единую пешеходную среду, где можно будет гулять с детьми, кататься на велосипедах и роликах, играть, заниматься спортом.

Напомним, на территории жилого комплекса «Ярославский» уже работают четыре детских сада, две общеобразовательные школы, взрослая поликлиника, детско-юношеская школа. Предусмотрено открытие еще одного детского сада и школы.

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