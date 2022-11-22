Подмосковье 22 ноября 2022, 15:48 Игровую комнату открыли в детском отделении больницы в Луховицах

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В детском отделении больницы в Луховицах открыли игровую комнату для малышей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Там ребята смогут найти занятия по душе, посмотреть мультфильмы и пообщаться друг с другом.

В честь открытия для маленьких пациентов устроили праздник. Волонтеры подготовили для ребят развлечения — танцы и конкурсы.

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Гостями праздника стали депутат Московской областной думы Максим Коркин и глава округа Сергей Тимохин. Они пришли не с пустыми руками: принесли книги, конструктор и развивающие игрушки.

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«Есть запрос [на открытие] подобной игровой комнаты в нашей детской поликлинике. Обязательно включимся в эту работу», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Работы по оформлению социальной палаты выполнены в рамках реализации проекта «Добрая комната» партии «Единая Россия». Символом проекта стал мишка Умка из доброго советского мультфильма.

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