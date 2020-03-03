Игровую для маленьких пациентов откроют в МОНИКИ. «Добрые комнаты» уже есть в 47 больницах Подмосковья

В МОНИКИ скоро откроет свои двери «Добрая комната». Это игровое пространство для самых маленьких пациентов.

Источник фото: пресс-секретарь депутата Мособлдумы Линары Самединовой

Символом «Добрых комнат» в подмосковных больницах стал всеми любимый медвежонок Умка. Новую игровую уже заканчивают обустраивать в МОНИКИ. Скоро она дождется своих посетителей — маленьких пациентов, которые здесь хоть на время смогут забыть о капельницах и уколах.

Даша Шарычева, художница из Красногорска, раскрасила стены игровой комнаты. Со своими собственными детьми она успела полежать в больницах. Когда они были маленькими, никаких специальных игровых комнат не было, а жаль.

«Когда ребенок попадает в больницу — это стресс, незнакомая мебель, белые кровати, а здесь, я уже сужу по комнатам, которые открылись, будут диванчики, игрушки», — отметила Даша Шарычева, художница.

Источник фото: пресс-секретарь депутата Мособлдумы Линары Самединовой

Проект стартовал благодаря Линаре Самединовой. Около года назад она, как депутат Мособлдумы, приехала в одну из подмосковных больниц поздравлять детей с Новым годом. А там все предсказуемо — четыре серые стены, никакого полета фантазии.

У нее тоже дети — двойняшки. Они обожают яркие краски, и Линара решила, что пора добавить цвета в больничные будни. Проект стартовал, его заметил губернатор Андрей Воробьев и, когда навещал пациентов в Институте Владимирского удивился, что у пациентов еще нет своего Умки.

«Это изюминка нашего проекта — Умка, персонаж „Союзмультфильма“. Это персонаж, которого все знают», — пояснила Линара Самединова, депутат Мособлдумы, руководитель проекта «Добрая комната».

Источник фото: пресс-секретарь депутата Мособлдумы Линары Самединовой

Сейчас «Добрых комнат» по всему Подмосковью уже 47. Одна Линара бы не справилась, поэтому подключились коллеги и спонсоры. С каждым днем поступает все больше заявок от медучреждений.

«Как мы только заходим, у нас будет появляться напольное детское покрытие. Пол будет утепленный, мягкий, нетравмоопасный. Естественно, будет мягкая мебель для родителей, для мам, пап, бабушек, кто лежит с детьми. И, естественно, есть книжки, мультфильмы», — отметила Линара Самединова, депутат Мособлдумы, руководитель проекта «Добрая комната».

Уколы, капельницы, анализы — Полина за неделю измаялась в больнице. Из развлечений — окно, за которым ровным счетом ничего не происходит.

Мама Полины Ангелина говорит, что болезнь и так портит настроение, а уж если некуда выйти из палаты — время тянется как резина.

«Детям позитивные эмоции, радость от игры — самое главное для выздоровления», — сказала Ангелина, мать пациентки.

Источник фото: пресс-секретарь депутата Мособлдумы Линары Самединовой

Дети, а их в педиатрическом отделении МОНИКИ около 50 человек, уже заглядывают, помогают художнице расписывать стены. До начала проекта все было иначе.

Автор сценария к мультфильму «Умка» писал его со всей любовью и нежностью к собственной матери. Она погибла летом 1942 года во время блокады. Последний раз он видел ее в 1940 году у воинского эшелона, увозившего его на войну. Поэтому и заканчивается мультфильм про белых медведей расставанием матери с сыном.

Но Умка из «Добрых комнат» будет хранителем совсем других историй. Историй о том, что родители рядом со своими детьми, а оттого и выздоровление наступает быстрее.