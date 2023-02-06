Подмосковье 06 февраля 2023, 08:28 Игровой комплекс площадью 400 квадратных метров появится на проспекте Мельникова в Химках

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Детскую площадку площадью 400 квадратных метров установят около дома № 5 на проспекте Мельникова в Химках. Ранее такую просьбу озвучил один из жителей на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Глава округа Дмитрий Волошин встретился с горожанами, чтобы лично обсудить пожелания по обустройству нового игрового комплекса.

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Двор дома № 5 на проспекте Мельникова обустроили в 2019 году. Там установили две игровые площадки для детей разных возрастов и универсальную спортивную площадку площадью почти 200 квадратных метров. Однако по словам местных жителей, сейчас места для малышей не хватает — играть во двор приходят ребята из соседних домов, где проживает много молодых семей с детьми.

«Детская площадка у нас есть, но она очень маленькая. На встрече с губернатором попросили помочь ее увеличить для комфортного времяпрепровождения детей. Спасибо Дмитрию Владмировичу, что приехал лично обсудить наши пожелания», — сказал химчанин Эдуард Шпак.

По поручению Дмитрия Волошина проект новой площадки уже разрабатывается. С учетом пожеланий жильцов будут подобраны малые архитектурные формы — горки, карусели и качели.

«Очень сильно не хватает площадки для маленьких детей, чтобы детки были заняты в закрытой зоне. Самое важное — безопасность и качество игровых элементов», — отметила многодетная мама, жительница микрорайона Юлия Попова.

В ходе благоустройства по просьбе жителей проведут локальный ремонт существующих игровых зон, заменят ограждение спортивной площадки и высадят зеленые насаждения на придомовой территории.

«Нам важно, чтобы маленьким и взрослым химчанам было удобно, комфортно и безопасно гулять во дворах. Для этого каждый год проводим комплексное благоустройство десятков придомовых территорий — устанавливаем современные детские и спортивные площадки, видеонаблюдение, новые опоры освещения и ремонтируем дорожное покрытие. На встрече с губернатором житель дома № 5 на проспекте Мельникова попросил установить дополнительную площадку для детей в своем дворе. Проект уже взяли в разработку. Учтем все пожелания жильцов», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Всего в этом году в Химках обустроят 27 детских площадок — в Сходне, Подрезкове, Левобережном, Старых и Новых Химках. Также установят три большие детские площадки по программе губернатора на улице Совхозная во дворах домов №8 и №16 и по адресу микрорайон Планерная, дом №19.

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