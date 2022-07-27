Игровой комплекс для детей открыли в деревне Сергеевка в Подольске

Новая детская площадка появилась в деревне Сергеевка в Подольске. Большинство ее элементов произвели на территории округа. Это горка, качели, карусель, песочница, скамейки и резиновое покрытие.

Открытие новой детской площадки — долгожданное событие для местных жителей. Всего в округе запланировали открыть еще 40 игровых зон до конца года. Из них две появятся в отделе «Лаговский», одна — в поселке Железнодорожный и еще одна в Молодежном. Об этом сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

«Всего до конца года установим 40 игровых площадок, в том числе четыре губернаторские», — рассказал глава округа.

Объект в Сергеевке открыли по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых игровых зонах для детей. До конца года планируют установить еще 200 таких площадок.