Подмосковье 03 июня 2023, 16:14 Игровой городок открыли в День защиты детей в Коломне

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В День защиты детей в деревне Паново в Коломне открыли новый игровой городок. Объект построили по губернаторской программе.

«Старт этой программе дал наш губернатор Андрей Воробьев еще в 2016 году. И за этот период на территории нашего городского округа было открыто более 30 вот таких больших современных детских площадок», — сообщил глава Коломны Александр Гречищев.

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Площадку площадью 300 квадратных метров установили в центре деревни. Для малышей предусмотрели песочница, для ребят постарше — горки, балансиры и лазалки. Кроме того, площадка безопасная. Основание у нее амортизирующее, оно убережет детей от травм.

Еще одним подарком для детей стало мороженое от команды губернатора. Каждый участник праздника получил вкусный пломбир в стаканчике. В этом году в Коломне губернаторские площадки установят по семи адресам.

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