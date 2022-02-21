Игровая зона между Центральной и Школьной улицами Солнечногорска масштабно преобразится

Игровой уголок во дворе между Центральной и Школьной улицами Солнечногорска ждет масштабное обновление. Там появится современная детская площадка, обустроят клумбы и газон. Для комфорта жителей установят новые скамейки, а для безопасности — видеокамеры.

Кроме того, обновят освещение, улучшат состояние тротуаров. Так преобразится двор между домами № 2А на Центральной улице и № 6, 8 на Школьной.

Планы по благоустройству согласовали с жителями — проект уже на финишной прямой. Через пару месяцев двор начнут масштабно приводить в порядок, сообщил глава городского округа Виктор Родионов.

По его словам, все замечания учтут — перед началом работ с жильцами согласуют окончательный проект благоустройства.

Жители рассказали нам, что играть в этот двор приходят дети со всего микрорайона, поэтому площадка нужна максимально просторная. А еще попросили разделить игровые зоны для малышей и школьников Виктор Родионов.

Во дворе проживают уже свыше 600 детей младше семи лет. Родители попросили добавить игровые элементы. Площадку установят по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Работы по губернаторской площадке начнутся в мае. Срок окончания — до середины июля. Полностью комплексное благоустройство будет закончено до 1 июля», — рассказала заместитель главы администрации округа Ольга Смирнова.

Рядом с площадкой обустроят парковки, заменят асфальт и тротуары, а камеры видеонаблюдения подключат к системе «Безопасный регион».