Игровая зона с батутом и велодорожками появится в ЖК «Мытищи Парк» | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 10:48 Игровая зона с батутом и велодорожками появится в ЖК «Мытищи Парк»

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Новую зону отдыха площадью свыше 500 квадратных метров построят в ЖК «Мытищи Парк» за счет внебюджетных средств. Ее центром станет канатная башня, горка-труба и батут, рассказали в Минжилполитики региона.

Зону отдыха под названием «Стрела» будет строить группа «Самолет». На территории обустроят велодорожки, а также детский трек для поездок на самокатах и скейтбордах. Также там установят скалодром, качели и насыпной холм с входами-пещерами.

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Кроме того, в зоне отдыха разместят фудкорт, скамейки, шезлонги и другие объекты.

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Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.