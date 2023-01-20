Подмосковье 20 января 2023, 10:21 Игроки Студенческой хоккейной лиги встретятся на льду в Балашихе впервые после перерыва

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Чемпионат Студенческой хоккейной лиги возобновляет игры после перерыва. Первый матч состоится 21 января в Балашихе.

Дебютной встречей в рамках тура станет игра между хоккеистами из Балашихи и Можайска. Матч состоится в ледовом дворце «Арена Балашиха» в 20:30. Еще две игры пройдут 22 января. В первом матче спортсмены из Подольска и Мытищ встретятся в ледовом дворце «Витязь». Игра начнется в 15:00. Второй матч пройдет между хоккеистами Лобни и Чехова во дворце спорта «Лобня» в 21:00.

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По итогам прошедших игр лидерами стали спортсмены из Чехова: в их активе 12 очков и первое место в турнирной таблице.

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Ознакомиться с расписанием ближайших игр СХЛ жители Московской области могут в группе во «ВКонтакте».

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