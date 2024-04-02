02 апреля 2024, 10:30
Игроки клуба «Витязь» провели мастер-класс для юных хоккеистов из Наро-Фоминска
Юные хоккеисты из Наро-Фоминска побывали на мастер-классе тренера и игроков хоккейного клуба «Витязь». Он прошел в Ледовом дворце спорта имени Виктора Шалимова.
В гости к воспитанникам Центральной спортивной школы № 1 приехали действующие хоккеисты основного состава «Витязя» во главе с именитым тренером, чемпионом Евролиги 2000 года Максимом Бецем. Они провели занятие для ребят 2009-2013 и 2014–2016 годов рождения.
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Под руководством профессионалов ребята отработали технику владения клюшкой в движении, передачу и прием шайбы, а также броски по воротам и буллиты. Отдельная тренировка прошла для юных вратарей.
«Эта тренировка нам поможет подняться на новый уровень, потому что и игроки получают новые движения, новые понятия в хоккее», — поделился вратарь юношеской команды «Витязь» Константин Ларин.
Все полученные навыки и приемы отработали в финальной игре между воспитанниками и тренерами. После юные спортсмены пообщались с тренером и игроками «Витязя» в неформальной обстановке, сфотографировались и взяли автографы.
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