Подмосковье 15 декабря 2023, 12:32 Игроки КХЛ провели занятие по хоккею для школьников в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Игроки хоккейного клуба «Витязь» провели мастер-класс для школьников в Балашихе. Более 600 ребят посетили занятие по хоккею в ледовом дворце.

На трибунах арены собрались более 600 учеников из школ Балашихи. Ребята изучили азы игры на льду и познакомились с символами и традициями команды «Витязь». Встреча прошла в рамках проекта Континентальной хоккейной лиги.

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«Второй год подряд проходит проект „Урок хоккея в школе“. Если в прошлом году мы приходили в образовательные учреждения, проводили это мероприятие у них, то сегодня хоккейный клуб „Витязь“ пригласил к себе в гости наших ребят», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

Юные болельщики познакомились также со спортсменами. Получили автографы, сделали совместные фотографии. В подарок школьникам вручили азбуку Континентальной хоккейной лиги и наклейки с новым талисманом — снежным человеком.

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