Подмосковье 04 декабря 2023, 12:52 Игроки КХЛ провели открытую тренировку для детей в Балашихе Телеканал «360»

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Хоккеисты клуба «Витязь» провели открытую тренировку на «Арене Балашиха». Специальными гостями стали дети из многодетных семей и те, чьи родные погибли в ходе специальной военной операции.

Встречу с хоккеистами посетили 12 ребят разного возраста.

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«Я считаю, что это важное социальное мероприятие. Поддержать ребят, у которых погибли родные и близкие, я считаю, это наша обязанность», — сказал главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Дмитрий Рябыкин.

После активной тренировки хоккеисты пообщались с гостями. Спортсмены подарили ребятам шайбы и оставили автографы.

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