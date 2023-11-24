24 ноября 2023, 11:31
Игроки КХЛ из Балашихи собрали гумпомощь для участников СВО
Игроки Континентальной хоккейной лиги собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Спортсмены передали необходимые вещи волонтерам из Общественной палаты Балашихи.
Активисты регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» отсортируют и доставят груз. Там все то, о чем просили бойцы в зоне специальной военной операции.
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«Я выражаю огромную признательность и благодарность хоккейному клубу „Витязь“ за гуманитарную помощь. Бойцы пишут свои запросы, а мы стараемся их удовлетворять», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.
Нападающий из клуба «Витязь» Станислав Яровой присоединился в подобной акции впервые.
«Я очень рад здесь быть. Хочется, чтобы волонтеров и неравнодушных людей становилось больше. Ребята на спецоперации знают, что о них не забывают. Мы ими гордимся и всегда рады помочь» — сказал Станислав.
Акцию «Доброе дело» в Подмосковье инфицировали школьники. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С апреля 2022 года из регионального ресурсного центра Балашихи отправили около 250 тонн полезного груза для военнослужащих.
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Волонтеры
Балашиха
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