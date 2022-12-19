Подмосковье 19 декабря 2022, 15:46 Игроки хоккейного клуба «Витязь» дали старт лыжному забегу в Балашихе

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Игроки хоккейного клуба «Витязь» защитник Егор Воронков и нападающий Иван Зинченко дали старт лыжному забегу в Балашихе. Километровая гонка, символизировавшая единение зимних видов спорта, прошла в микрорайоне Первомайском.

Перед началом забега хоккеисты пожелали участникам гонки хорошей лыжни и поздравили всех с наступающим Новым годом.

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«От лица всего нашего хоккейного клуба поздравляю всех жителей Балашихи с наступающим праздником. В детстве я тоже катался на лыжах, это непростой вид спорта. Желаю участникам забега здоровья, терпения и удачи», — сказал защитник хоккейного клуба «Витязь» Егор Воронков.

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В мероприятии приняли участие порядка 40 учеников спортивных школ, волонтеров и юных жителей Балашихи. Среди тех, кто боролся за победу, был Максим Курило. Юноша занимается биатлоном в спортивной школе «Метеор» и пять раз в неделю ходит на лыжах. Максим мечтает стать профессиональным лыжником и чемпионом России.

«Я встал на лыжи в пять лет и катаюсь уже восьмой год. Сегодня трасса была отличная, лыжи катили хорошо. Мне все очень понравилось», — поделился участник соревнований Максим Курило.

После забега всех присутствующих ждало чаепитие и фотосессия с известными хоккеистами.

Организаторы лыжной гонки планируют сделать ее ежегодной и дальше сотрудничать с хоккейным клубом «Витязь». А пока на улице Евстафьева километровые и трехкилометровые забеги будут проходить каждое воскресенье, в 11:00. Стать их участником может любой желающий, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. В новогодние праздники для жителей города здесь также планируют провести соревнования.

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