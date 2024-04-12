Подмосковье 12 апреля 2024, 18:35 Игроки футбольного клуба «Химки» сразятся в матче с «Шинником» 13 апреля Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб из Химок на домашнем поле встретится с «Шинником» в 27-м туре Мелбет — Первой лиги. Игра состоится 13 апреля в 17:00.

Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте футбольного клуба «Химки», а также в кассах стадиона непосредственно 13 апреля. Школьники до 17 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий, а также болельщики с инвалидностью могут посетить игру бесплатно.

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Отметим, сейчас «Химки» возглавляют таблицу Первой лиги с 45 очками, а их ближайшие конкуренты — «Динамо» из Махачкалы и «Акрон» из Тольятти.

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