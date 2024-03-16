Подмосковье 16 марта 2024, 18:10 Игроки ФК «Химки» проголосовали на выборах президента России Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футболисты клуба из Химок приняли участие в выборах президента России, воспользовавшись возможностью дистанционного электронного голосования. Это позволило им не отвлекаться от тренировочного процесса и игр.

На данный момент «Химки» лидируют в Первой лиге, набрав 42 очка. В последней игре они одержали победу над «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России по футболу FONBET.

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«В нашей стране сейчас проходят президентские выборы, но так как у нас плотный график, много игр и насыщенный тренировочный процесс, очень удобно проголосовать дистанционно, как и сделали многие в нашей команде», — поделился нападающий футбольного клуба «Химки» Кирилл Панченко.

Также голоса на выборах отдали члены национальной сборной России по футболу, которые проголосовали в тренировочном центре «Новогорск» в Химках. Это стало для них первым опытом участия в выборах во время сборов.

Напомним, что выборы президента России проходят 15–17 марта. В Химках функционируют 119 избирательных участков, открытых с 8:00 до 20:00. Голосовать могут все граждане старше 18 лет, при себе необходимо иметь паспорт.

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