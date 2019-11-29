Игрок баскетбольного клуба «Химки» провел мастер-класс для детей

В Подрезкове очень тепло приняли звезду баскетбольного клуба «Химки». Центровой Тимофей Мозгов приехал провести мастер-класс для детей.

Источник фото: телеканал «360»

Встречу организовали в физкультурно-оздоровительном центре «Юбилейный», который заработал после ремонта. И в честь этого именитый гость не с пустыми руками. Баскетбольный клуб «Химки» подарил центру корзины для игры.

Тимофей оказался строгим тренером. Не поддавался и все время менял тактику.

Это был не просто мастер-класс, а настоящий турнир. В результате — тройка самых ловких в вырвалась вперед. Спортсмены, занявшие второе и третье места, получили футболки с автографом Мозгова. Победителю подарили баскетбольный мяч.

Источник фото: телеканал «360»

«Самое главное, мне кажется, то, что у них есть здание, есть площадка, где тренироваться, есть хорошие кольца, которых, я надеюсь, хватит надолго», — сказал Тимофей Мозгов, центровой игрок БК «Химки».

Такие мастер-классы баскетбольный клуб «Химки» проводит теперь постоянно. И каждый раз они производят среди маленьких спортсменов настоящий фурор. Каждый после хочет быть как Мозгов.