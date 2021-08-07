Игрища и деревенские забавы. Аграрно-этнографический праздник провели в Зарайске

Дачники Зарайска отметили профессиональный праздник. Традиционный «День огородника» провели у дома скульптора Анны Голубкиной. Овощеводы делились своими достижениями, а гости мероприятия участвовали в мастер-классах и деревенских забавах.

На праздничном мероприятии овощеводы представляли свои яблоки, баклажаны, сливы и другие фрукты с овощами. Все это многообразие они предлагали попробовать. Для любителей зрелищ подготовили развлечения и мастер-классы.

Дети с удовольствием собирали букеты из овощей, делали брошь в виде ягод, рисовали цветы. Отдельной темой стала лепка из теста и глины. Именно этим увлекалась в детстве Анна Голубкина великий русский скульптор.

«Анна Семеновна Голубкина в детские годы тоже работала на зарайских огородных грядках, и работая на грядках выбирала из земли глинку и лепила. Лепила фигурки людей, животных. И это поведение девочки в семье подмечали и вот Анна Семеновна стала выдающимся русским скульптором», — рассказала заведующий отделом «Дом скульптора А. С. Голубкиной» государственного музея-заповедника Зарайский Кремль Елена Завьялова.

Для взрослых на празднике организовали настоящие деревенские забавы. Например, им предлагали перебрать на скорость крупу или принести воды при помощи коромысла.

«Я еще у бабушки своей в детстве носила на коромыслах Воду, поэтому для меня это не является сложным, но такая интересная забава. Я вспомнила спустя столько лет», — поделилась гостья мероприятия Алла Дуда.

Праздник «День зарайского огородника» является традиционным мероприятием. Оно проходит уже в пятый раз. В этом году украшением праздника стало выступление ансамбля «Живая Русь». В его исполнении прозвучали задорные казачьи песни.