Подмосковье 11 августа 2023, 16:50 Игра в лазертаг прошла для участников «Активного долголетия» в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Игра в лазертаг прошла для участников «Активного долголетия» из Дмитрова, Талдома и Одинцова. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что игроки хорошо проявили себя в соревнованиях. Участники поделились на две команды и, несмотря на то что они были из разных городов, сумели сплотиться.

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«Тематическая игровая площадка и интересный сюжет обеспечили вовлеченность каждого игрока, оставив яркие, незабываемые впечатления», — рассказали в министерстве.

Лазертаг — это спортивная игра, которая развивает ловкость, смекалку и быстроту реакции. Всего в соревнованиях приняли участие около 40 представителей старшего поколения.

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