Игра в ягоды началась: как поддержать участника от Подмосковья на «Вкусах России»

Бренд «Ягоды Подмосковья» — один из 44 участников конкурса «Вкусы России» от Московской области. Сейчас он занимает второе место среди брендов-участников из разных регионов России.

Народное голосование в федеральном конкурсе «Вкусы России» завершится 7 ноября. В прошлом году победителем конкурса стала единая команда фермеров «Сыры Московской области». Это стало возможным благодаря активной поддержке жителей Подмосковья.

Поддержать подмосковный бренд может каждый. Для этого нужно зайти на сайт конкурса «Вкусы России», выбрать в списке Московскую область и проголосовать. Всего можно сделать выбор три раза, отдав предпочтение по одному бренду от разных регионов страны. «Ягоды Подмосковья» сейчас занимают первое место среди всех региональных брендов и второе — в общем списке конкурсантов.

Бренд планирует расширять свое производство. К 2022 году «Ягоды Подмосковья» рассчитывают открыть в регионе новые теплицы и тепличные комплексы, а в 2023 году — увеличить число выпускаемой продукции. Если план получится реализовать, бренд станет производить 8100 тонн ягод в год. Тогда Московская область займет первое место в России по производству ягод.