Подмосковье 21 апреля 2023, 11:28 Игра 1-й подмосковной лиги КВН прошла в Луховицах

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Игра одной восьмой Первой подмосковной лиги КВН прошла в Луховицах. На одной сцене встретились 15 лучших команд из Истры, Раменского, Зарайска, Егорьевска, Коломны, Фрязино и других городских округов.

Команды рассказали о себе, показали приветствие и несколько миниатюр.

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«Уровень высокий, ждем хорошего выступления. Для Луховиц КВН — значимое мероприятие, потому что у нас и „Огуречная Лига“, и различные другие соревнования. <…> Наши команды добиваются успеха как минимум в Московской области. Конечно же, КВН мы поддерживаем», — сказал заместитель главы администрации городского округа Луховицы Геннадий Воронин.

Шутки оценивало звездное жюри. В его состав вошли опытные квнщики — участники высшей лиги, блогеры и чемпион мира по мотогонкам Сергей Макаров.

Это только начало серии игр Первой подмосковной лиги КВН. Луховицких юмористов впереди ждут новые испытания.

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