Подмосковье 13 декабря 2023, 19:44 Игорь Щеголев: благодаря Мособлдуме в Подмосковье действуют 15 мер поддержки участников СВО и их семей Игорь Щеголев поздравил Мособлдуму с 30-летием Фото: Антон Чернов

Читать 360tv в

В подмосковном Доме правительства состоялась конференция к 30-летию Конституции и 30-летию Мособлдумы. На ней выступил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Он заявил, что работа регионального парламента изменила жизнь Подмосковья в лучшую сторону. В том числе благодаря депутатам в области действуют 15 мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«В частности, для мобилизованных определены региональные денежные выплаты, предусматриваются льготы по транспортному налогу и газификации индивидуальных жилых домов. Для детей мобилизованных, добровольцев и военных предоставляются бесплатные детские сады, школьникам — бесплатное питание, посещение кружков, секций, групп продлённого дня», — заявил Щеголев.

Реклама

В итоге их уже получают тысячи семей в регионе. Помимо этого, в Подмосковье можно получить подарочные наборы для новорожденных и первоклассников, пособия для малообеспеченных студенческих семей и многодетных семей с обучающимися детьми, обеспечение питанием беременных и кормящих матерей.

По его словам, депутаты Мособлдумы имеют «постоянный диалог с избирателями». Они быстро решают их проблемы, улучшая социальное самочувствие.

«Сейчас перед вами по-прежнему стоят задачи сохранения за областью позиции лидера, дальнейшего развития Подмосковья и реализации национальных проектов и стратегических инициатив главы нашего государства», — добавил спикер.

После выступления полномочный президента вручил федеральные награды. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а руководитель управления финансов, бюджетного учета и внутреннего финансового контроля парламента Елена Мун — благодарность главы государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил региональный парламент с 30-летием и отметил, что депутаты и представители Совета Федерации играют значительную роль в защите интересов страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».