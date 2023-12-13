13 декабря 2023, 19:44
Игорь Щеголев: благодаря Мособлдуме в Подмосковье действуют 15 мер поддержки участников СВО и их семей
Игорь Щеголев поздравил Мособлдуму с 30-летием
В подмосковном Доме правительства состоялась конференция к 30-летию Конституции и 30-летию Мособлдумы. На ней выступил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Он заявил, что работа регионального парламента изменила жизнь Подмосковья в лучшую сторону. В том числе благодаря депутатам в области действуют 15 мер поддержки участников СВО и членов их семей.
«В частности, для мобилизованных определены региональные денежные выплаты, предусматриваются льготы по транспортному налогу и газификации индивидуальных жилых домов. Для детей мобилизованных, добровольцев и военных предоставляются бесплатные детские сады, школьникам — бесплатное питание, посещение кружков, секций, групп продлённого дня», — заявил Щеголев.
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В итоге их уже получают тысячи семей в регионе. Помимо этого, в Подмосковье можно получить подарочные наборы для новорожденных и первоклассников, пособия для малообеспеченных студенческих семей и многодетных семей с обучающимися детьми, обеспечение питанием беременных и кормящих матерей.
По его словам, депутаты Мособлдумы имеют «постоянный диалог с избирателями». Они быстро решают их проблемы, улучшая социальное самочувствие.
«Сейчас перед вами по-прежнему стоят задачи сохранения за областью позиции лидера, дальнейшего развития Подмосковья и реализации национальных проектов и стратегических инициатив главы нашего государства», — добавил спикер.
После выступления полномочный президента вручил федеральные награды. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а руководитель управления финансов, бюджетного учета и внутреннего финансового контроля парламента Елена Мун — благодарность главы государства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил региональный парламент с 30-летием и отметил, что депутаты и представители Совета Федерации играют значительную роль в защите интересов страны.
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