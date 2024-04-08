Подмосковье 08 апреля 2024, 15:23 Игорь Грушин покинет пост тренера хоккейной команды «Химик» из Воскресенска Хоккейный клуб «Химик»

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​Хоккейный клуб «Химик» из городского округа Воскресенск проведет следующий сезон под руководством нового главного тренера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Игорь Гришин сообщил нам, что у него в планах на следующий сезон возглавить другую команду. Мы поблагодарили его, будем на следующей неделе встречаться с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не то что неожиданное. Мы думали, что это возможно», — прокомментировал спортивный директор «Спартака», фарм-клубом которого является «Химик», Роман Беляев.

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«Химик» под руководством Гришина выиграл Кубок Петрова в сезоне 2022/2023. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда проиграла на стадии четвертьфинала и выбыла из борьбы за призовые места.

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