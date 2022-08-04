Игорь Демешко стал главой городского округа Лобня

Администрацию городского округа Лобня возглавил Игорь Демешко. Ранее бывший руководитель Евгений Баришевский сложил полномочия по собственному желанию.

Депутатский корпус Лобни избрал Игоря Демешко временно исполняющим главы. Прежде он работал его заместителем по вопросам строительства.

Решение приняли на внеочередном заседании городского совета 4 августа, а ранее о кадровых переменах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что долгое время Демешко работал в Химках вместе с главой округа Дмитрием Волошиным.

Кроме того, губернатор попросил нового руководителя Лобни сразу сделать акцент на важных программах реорганизации управляющих компаний и транспорта.

«Я прошу вас взяться за дело. В конце года мы открываем две важные дороги, которые обеспечат уже беспрепятственный и удобный выезд из Лобни», — добавил Воробьев.

Вместе с тем он призвал нового главу ответственно подойти к контролю за строительством большой школы в микрорайоне Катюшки и к вопросам благоустройства.